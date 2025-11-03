レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が2日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。自動車レース「スーパーGT第8戦茂木大会」での様子を投稿した。「遂に今シーズンのSUPERGTが終了しました！私にとってのSUPERGTレースアンバサダーの活動も本日の活動をもって卒業です」と報告した。今季限りでの卒業を公言してきたが「SUPERGT」は最後となり、所属するレーシングチーム「D'station Raci