退職代行サービスの使用したことがある田中さん（仮名）（写真：筆者撮影）【写真】ハキハキと退職代行のインタビューに応じる田中さん社会的に注目されている「退職代行サービス」。「仕事をすぐ辞める“責任感のない若者”」――そんな印象で利用者について語られがちな退職代行だが、ハラスメントやメンタル不調で追い詰められた人には文字どおり命綱になるケースもある。退職代行業者による情報発信を除くと、利用者自身の声は