26年前に名古屋市西区の主婦が殺害された事件で、警察は2日、殺人の疑いで逮捕された女の自宅を家宅捜索しました。港区東海通のアルバイト・安福久美子容疑者(69)は、1999年11月、西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん(当時32)の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで2日朝に送検されました。（リポート）「午後1時40分です、警察が安福容疑者の自宅に捜査員が入っていきます、これから捜索が行われ