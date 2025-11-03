試合直後にマウンド上で会心のガッツポーツを披露した山本(C)Getty Images約1週間で200球超えの驚きまさしく球史に残る伝説的な投球だった。現地時間11月1日に行われたワールドシリーズ第7戦で、9回一死一、二塁の状況でマウンドに上がった山本由伸（ドジャース）のそれである。【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る延長11回にウィル・スミスの会心のソロホームランで勝ち越したドジャースが