札幌・手稲区のブランドショップに侵入し従業員を殴ってけがをさせたうえ、現金や腕時計などを盗んだとして男3人が逮捕、送検されました。建造物侵入と強盗傷害の疑いで逮捕、送検されたのは札幌市の植田雄大容疑者27歳、金住春樹容疑者24歳、住所不定の藤田理人容疑者24歳の3人です。3人は共謀し、9月1日午後6時40分ごろ、札幌市手稲区新発寒5条7丁目にあるブランドショップに侵入し男性従業員を殴るなどの暴行を加え現金およそ35