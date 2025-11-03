俳優の坂口健太郎（34）が2日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。撮影現場で心掛けている“立場”について語った。人気企画「インタビュアー林修」に登場。2016年に放送されたNHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」に出演したことを触れられ、「朝ドラは…ヒロインが本当に一番大変だと思うんで。全部の芝居の受けをしないといけないだろうし」と、ヒロインが一番大変な役回りだとした。ヒロイ