広島の佐々木が初めての契約更改に臨み、200万円増の推定1800万円でサインした。今季は故障離脱がありながらも出場54試合で打率.271、6打点。2年目を迎える来季に向け、「規定（打席）に乗っていけたら一番。守備の面でもゴールデングラブ（賞）を狙えるくらい、という思いもある」と決意を新たにした。