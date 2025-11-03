秋のスイーツといえば“さつまいも”。銀座コージーコーナーでは、2025年11月1日（土）から全国の生ケーキ取扱店で「秋のお芋スイーツフェア」を開催します。今年は新作の「芋ようかんショート」をはじめ、人気の「スイートポテトケーキ（紅はるか＆紅あずま）」、そして定番の「沖縄県産紅芋のモンブラン」が勢ぞろい。秋の味覚をたっぷり味わえる期間限定フェアで