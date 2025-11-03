LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）に密着するエンターテインメントドキュメンタリー番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』 ©️ABCテレビ 日本の音楽シーンを席巻し続け、ダンスと歌を融合させたエンターテイメントを日本の音楽シーンに定着させ、夢を持ち仲間と共に進み続ける信念を