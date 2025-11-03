DeNA・相川新監督が2日、神奈川県横須賀市の2軍練習施設「DOCK」で秋季トレーニング初日を迎えて「監督」の呼称NG！？を訴えた。「呼び方は相川さん、亮二さん、亮二といろいろありますが、“監督”と呼ばなくても気にしない。“相ちゃん”でもいい。言いたいように言ってください」午前10時に室内練習場に1、2軍選手、コーチ陣、スタッフを集めて最初に呼びかけた。「コーチから監督と言えるところまで自分がいけるのか…。