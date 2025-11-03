楽天のドラフト3位指名を受けた中大の繁永が、東京都八王子市内の同校で担当の部坂俊之スカウトらの指名あいさつを受け、陽キャラらしく「1年目から明るさを前面に出して、楽天の日本一のピースになれるように頑張りたい」と笑った。3年春に東都大学リーグで首位打者の中距離ヒッター。同スカウトの「大卒2000安打を達成してほしい」という期待を受け、「（大阪桐蔭の先輩の）浅村選手を超えられるような選手になりたい」と目