¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¡ÊÆüÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤ò»Ö¤·¤¿¥­¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÊ¡ÅçDASHÂ¼25Ç¯ÌÜ¤ÎÊÆºî¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö½©¤Î¼ý³Ïº×SP¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£Ê¡Åç¸©¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÆ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸µTOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡¢SixTONES¡¦¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£Æ£¸¶¤¬¤¹¤Ç¤Ë2½µ´ÖÁ°¤Ë°ð´¢¤ê¤ò¤·¤¿¶è²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿å¸ý