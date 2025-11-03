今オフにメジャー移籍を目指すヤクルト・村上もWSの激闘に興奮を隠せなかった。ドジャースが世界一となった第7戦の終了後、SNSで「野球おもしろすぎないか」と投稿した。23年WBCでチームメートだった大谷、山本らの活躍に大きな刺激を受けた様子。ファンからは「村上選手もその面白くする1人になってください！」などコメントが寄せられた。