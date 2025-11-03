巨人の大勢がドジャースが連覇したワールドシリーズに刺激を受けた。「野球が好きなので見てます」と明かし、大谷の降板後にジャイアンツ球場の室内練習場に登場。キャッチボールや立ち投げで調整した。15、16日に韓国と強化試合を行う侍ジャパンに選出されている右腕は「（WBCに）選ばれるようにレベルアップしたい。一人一人に聞いたり話したりするのが楽しみ」と代表合流を心待ちにした。