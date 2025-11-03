世界の“YAHAGI”が米国競馬の頂点に立った。競馬の祭典「ブリーダーズカップ」が1日（日本時間2日）、カリフォルニア州サンディエゴ近郊のデルマー競馬場で行われ、BCクラシックに出走した坂井瑠星（28）騎乗のフォーエバーヤングが勝ち、日本調教馬史上初の快挙を達成した。この勝利で獲得賞金は約30億円となり、日本馬歴代トップに浮上。管理する矢作芳人師（64）は海外G1・10勝目のメモリアルとなった。さあ、来るなら来い