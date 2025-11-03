世界初挑戦が控える、WBC世界バンタム級1位の那須川天心（帝拳）が2日、試合チケットをファンに手渡しする「気持ちお渡し会」を都内で実施し、約250人と交流した。イベント終了後は自身のSNSで「なんでもSNS、オンラインで買えるようになった今の時代だからこそ、直接届けたいと思いチケットお渡し会をしました」と投稿し「せかいいちなりますみんな素敵な時間をありがとう！！」などと24日の王座決定戦へ力強く意気込んだ。