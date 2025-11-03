無冠の3歳馬が競馬史に名を刻んだ。「第172回天皇賞・秋」が2日、東京競馬場で行われ、1番人気マスカレードボールが鮮やかに差し切りV。上がり3F32秒3はG1勝ち馬史上最速。G1馬7頭が出走した注目の一戦で、史上6頭目の3歳王者となった。2着にミュージアムマイルが入り、3歳馬がワンツー。鞍上のクリストフ・ルメール（46）は3週連続のG1勝利で、当レースは武豊らの最多勝にあと1と迫る6勝目となった。名馬誕生を予感させた。無