◆東京六大学野球秋季リーグ戦第８週第２日▽早大３―０慶大（２日・神宮）早慶戦は早大が連勝。２位で今季を終えた。巨人のドラフト２位、守護神の田和廉投手（４年）は９回に登板し、連日の“セーブ”で学生野球生活に別れを告げた。試合後は小宮山悟監督（６０）から「プロをなめんな」と辛口エールも。金言を胸に新たな舞台へ進む。低めに消える宝刀でフィニッシュした。守護神・田和は磨き上げたシンカーで空振りを奪い、