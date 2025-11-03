◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ最終日（２日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）プロ１０年目の３２歳、佐藤大平（クリヤマＨＤ）が７バーディー、３ボギーの６７で回って通算２０アンダーで逃げ切り、男子ツアー史上最多となる今季１０人目の初優勝者となった。昨年末に生死をさまよった８歳の長男のために覚悟を決めて臨んだシーズンで悲願を果たし、新規大会の初代王