同一G1レースの歴代単独連勝記録が懸かっていたノーザンファームだったが、天皇賞・秋の連勝は7で止まった。同牧場は昨年までで18年レイデオロ、19、20年アーモンドアイ、21年エフフォーリア、22、23年イクイノックス、24年ドウデュースで7連勝。この日はミュージアムマイルが0秒1差2着に泣いた。