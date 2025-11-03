3番人気の皐月賞馬ミュージアムマイルは2着惜敗。直線は勝ち馬と同じ上がり3F32秒3で迫ったが、わずか0秒1差及ばず。外を回った分が響いたか。C・デムーロは「集団で競馬をして、直線もいい脚だった。切れるというよりは、じわじわと脚を使う馬。2000メートルは合っている」と評価。高柳大師は「スタートもしっかり出てくれたが、ペースが遅かったのであの位置では厳しかった」と悔しがった。次走は未定。