WSで敵地3勝を挙げた山本の奮闘に大谷も賛辞を贈った(C)Getty Imagesワールドシリーズ第7戦、ドジャースの先発マウンドを託された大谷翔平は、2回まで無失点で切り抜けたものの、3イニング目にブルージェイズ打線に捕まった。ランナー2人を置き、ボー・ビシェットに痛恨の3点本塁打を献上。痛恨の被弾の後、交代が告げられ、マウンドを降りた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る大谷のピッチ