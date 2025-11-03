ラ・リーガ第11節が2日に行われ、バルセロナとエルチェが対戦した。連覇を目指すバルセロナは開幕からの7試合で6勝1分と好成績を収めたものの、第8節でセビージャに1−4と惨敗。その後はジローナに辛勝したが、前節はスコアこそ1−2だったものの、内容面でレアル・マドリードに圧倒され今シーズン最初のエル・クラシコに敗れた。暫定8位エルチェをホームに迎える今節はロベルト・レヴァンドフスキとダニ・オルモがベンチに復帰