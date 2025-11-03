フェイエノールトのエースストライカー、上田綺世は11月１日のフォレンダム戦で２ゴールを記録し、３−１の勝利に貢献した。９月のチーム最優秀選手、10月のオランダリーグ最優秀選手に選ばれた上田は、開幕11節にして早くも13ゴール目。昨季は６節のNAC戦から４試合で３ゴールを決めるなど、９月から10月に掛けて好調時があったものの、負傷でその流れが止まってしまった。だから、上田にとって今季のテーマのひとつが“怪我