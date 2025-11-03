ＤｅＮＡが新コーチとして、今季まで巨人で２軍バッテリーコーチを務めた加藤健氏（４４）を招聘（しょうへい）することが２日、分かった。１軍バッテリー部門を担当する見通しだ。加藤氏は新発田農高（新潟）から１９９８年度ドラフト３位で巨人に入団。生え抜きとして１８年間プレーし、阿部（現巨人監督）の２番手捕手ながら、「困った時のカトケン」の異名を取るなど存在感を発揮した。引退後は、ＢＣ新潟（現オイシック