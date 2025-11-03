逃げた宝塚記念勝ち馬メイショウタバルは6着。最初の1000メートルが1分2秒0の超スローペースに落としたが、最後は上位陣の切れ味に屈した。武豊は「前半ゆっくり入れていいリズムで走っていたけど、スローペースの分、2番手が早めに上がってきて…。そこがゆっくり来てくれていれば」とレースを回顧。それでも石橋師は「凄い落ち着いていた。宝塚記念より乗りやすくなっている。収穫があったんじゃないか」と前を向いた。