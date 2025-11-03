◇女子ゴルフ樋口久子・三菱電機レディース最終日（2025年11月2日埼玉・武蔵丘GC＝パー72）4位から出たプロ3年目の仲村果乃（24＝Plenus）が7バーディー、1ボギーの66で回り、通算14アンダーで逆転し、ツアー初優勝を飾った。初優勝はツアー最多に並ぶ今季10人目。ツアー29勝の吉川なよ子（76）に師事する24歳は“師匠超え”を目標に掲げ、米ツアーを兼ねるTOTOジャパンクラシック（6日開幕、滋賀・瀬田GC）制覇にも意欲を