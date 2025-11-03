「東京六大学野球秋季リーグ、早大３−０慶大」（２日、神宮球場）最終週の２回戦が行われ、早大が慶大に連勝し、勝ち点３の７勝５敗で今季を２位で終えた。３−０の八回から楽天からドラフト２位指名を受けた伊藤樹投手（４年・仙台育英）、巨人２位指名の田和廉投手（４年・早実）がともに１回無失点でつなぎ試合を締めた。大学での公式戦最後のマウンド。田和が最後の打者を“伝家の宝刀”シンカーで空振り三振に打ち取り