「ロッテ秋季キャンプ」（２日、都城）ロッテは２日、都城キャンプ第１クール最終日を迎えた。連日行う走塁練習では、三本間の外側５０センチほどのところに、平行してコーンとロープを設置。二走は打球判断しながらスタートし、三塁を回る際にロープの内側を走ることを義務付けた。三本間を最短距離で走ることが狙いだ。サブロー監督は「とにかく（二塁から）ワンヒットでかえってきてほしい」と言う。発案者の伊志嶺外野守