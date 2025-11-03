1番人気パイロマンサー（牡＝吉村、父パイロ）が新馬戦とは一転、控えるレースで好位から鮮やかに抜け出した。デビューから2連勝。初コンビの岩田望は「いい位置で競馬ができた。エンジンが掛かるのは遅かったけど届いてくれて良かった」と満足げ。吉村師は「あの位置から上手に競馬ができた」と納得の表情。今後は未定。