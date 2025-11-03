最後方追走の10番人気エアファンディタ（セン8＝池添、父ハットトリック）が直線インを突き、追い比べを鼻差制した。23年都大路S以来、約2年5カ月ぶりの勝利となった。亀田は「距離ロスを考えて内を突きましたが、馬場が悪いところでもしっかり脚を使ってくれました」と笑顔。池添師は「（去勢明け2走目で）体重が（6キロ増で）少し戻っていた。最後にかわされたと思ったけど、よく勝ってくれました」と頬を緩ませた。