「秋季高校野球近畿大会、神戸国際大付７−１大阪桐蔭」（２日、さとやくスタジアム）準決勝２試合が行われ、神戸国際大付が大阪桐蔭を７−１で下して２０１６年以来９年ぶりの決勝進出を果たした。昭和の大スター・石原裕次郎を名前の由来に持つ石原悠資郎（ゆうじろう）外野手（２年）が先制２点適時打を放って勝利に貢献。智弁学園は７−３で滋賀学園を破って２０２０年以来５年ぶりに決勝へと駒を進めた。決勝は３日に行わ