「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）公開計量が２日、神戸ハーバーランドの商業施設で行われ、メインで対戦する秋元強真（１９）と萩原京平（２９）は規定体重をクリアした。秋元が、萩原を「ザコ」と言い放つなど過激な舌戦を続けている両者。計量前からにらみ合うなど不穏な空気が漂った。関係者に制止されて計量に臨んだが、フェースオフでも激しくののしり合い、再び制止が入った。