大学時代の友人2人と旅行に出かけた主人公・すみれ。運転手を引き受けたため、1日目の夜はほとんどお酒を飲まずに就寝しました。しかし2日目、それぞれに別行動をして集合した夜「昨日のお酒代を清算したい」と言われます。すみれはほとんど飲んでいないのですが…。人間まおさんによる『ガソリン代どうする？』ダイジェスト版でご覧ください。 ©︎人間まお ©︎人間まお ©A