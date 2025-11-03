高知県・安芸タイガース球場で行っている阪神の秋季キャンプは2日、第1クール2日目が終了した。フリー打撃では高卒2年目のシーズンを終えた百崎蒼生内野手が快音を連発。平田勝男2軍監督も練習へ取り組む姿勢を評価した。以下は練習後の一問一答。――百崎がフリー打撃で11球連続でスタンドへ。「うん。素晴らしかったね。今年順調に行っていたところで、アクシデントというか、デッドボールがあったんだけど、来季に向け