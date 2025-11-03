「横浜市長杯・１回戦、創価大９−３千葉経大」（２日、横浜スタジアム）阪神からドラフト１位指名された、創価大の立石正広内野手（２２）が２日、指名後初の公式戦となった横浜市長杯１回戦の千葉経大戦で本塁打を放つなど、走攻守の活躍で勝利に貢献した。３球団競合の末に、交渉権を獲得した世代ナンバーワンスラッガーが、早速大器の片りんを見せた。白球がフェンスを越えると、スタンドの静寂が一瞬で歓声に変わった。