◇全日本大学駅伝（2025年11月2日愛知・熱田神宮〜三重・伊勢神宮の8区間106・8キロ）駒大が5時間6分53秒で2年ぶり17度目の優勝を果たした。6月に恥骨を疲労骨折して10月の出雲駅伝を欠場したエース佐藤圭汰（4年）は70％の状態ながら7区3位の快走で貢献。アンカー山川拓馬主将（4年）らとともに23年の箱根駅伝総合優勝を経験した最後の世代が3大駅伝最後の箱根路でも3年ぶり9度目の栄冠をもたらす。2位は中大、3位は青学大