◇全日本大学駅伝（2025年11月2日愛知・熱田神宮〜三重・伊勢神宮の8区間106・8キロ）3位・青学大はマラソン日本学生記録2時間6分5秒を持つ絶対エースの黒田朝日（4年）が7区で区間新の快走を見せた。22年に駒大の田沢廉がマークした記録を7秒更新。頂点には届かず原晋監督（58）が発令した「朝日にかける大作戦」は失敗に終わったが、指揮官は「エースがエースの走りをしてくれた。出雲の大惨敗7位から形はつくれた」と手