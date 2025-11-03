◇全日本大学駅伝（2025年11月2日愛知・熱田神宮〜三重・伊勢神宮の8区間106・8キロ）中大は出雲10位から一気に立て直した。2区2位の吉居駿恭（4年）が7人抜きの快走を見せ、トップでたすきリレー。5区で駒大にこそ抜かれたが、2位を死守した。夏場は例年より練習量を増やしたこともあり、藤原正和監督（44）は「箱根で勝ちたい。それだけ。その成果が少しずつ表れている。箱根に向けて視界良好」と収穫を強調。主将の吉居