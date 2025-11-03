楽天からドラフト３位指名を受けた繁永晟内野手（２２）＝中大＝が２日、東京都八王子市内の同校で指名あいさつを受けた。「日本一のピースになれるように頑張る」と意気込んだ右の長距離砲が目指すは、大阪桐蔭高の先輩・浅村の背中。早速弟子入りを志願した。二塁手の右打者、大阪桐蔭出身と重なる共通点。憧れに至るのは必然だった。「広角に長距離が打てる打者。尊敬している」と瞳を輝かせ、「１年目から活躍するためにど