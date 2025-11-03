京都3R・新馬戦（ダート1400メートル）は2番人気メイショウカクウチ（牡＝飯田、父エスポワールシチー）が2番手から早めに先頭に立つと後続を突き放し、2秒5差の大差勝ち。菱田は「調教にも乗って能力の高さを感じていました。それを発揮できた」と満足げ。飯田師は「スピードのある血統。調教でも動きが良かった」と話すが大差勝ちには驚きの表情。「お母さん（メイショウコゴミ3勝）も走ったからね。ずっとやらせてもらって