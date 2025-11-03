◇全日本大学駅伝（2025年11月2日愛知・熱田神宮〜三重・伊勢神宮の8区間106・8キロ）国学院大は4位で2連覇を逃したが、収穫はあった。7位で受けた3区の野中恒亨（3年）が区間賞の活躍で2位まで浮上。「任された仕事を想定内でできた」と振り返った野中は「想定内ではダメ。黒田朝日のようなインパクトはなかった」とさらなる成長を誓った。また、5区2位だった飯国新太ら2年生トリオを起用し、前田康弘監督（47）は「デビ