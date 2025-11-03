◇全日本大学駅伝（2025年11月2日愛知・熱田神宮〜三重・伊勢神宮の8区間106・8キロ）5位・早大は最終8区の工藤慎作（3年）が区間賞の活躍で順位を1つ上げた。51秒差だった帝京大を抜き、同じ早大の渡辺康幸の記録を30年ぶりに5秒更新する日本人区間最高記録。「渡辺さんの記録を抜けて良かった」と語った。2年連続で箱根5区を任され、今年は区間2位。人気アニメ「名探偵コナン」の主人公に似た名前と黒縁メガネで“山の