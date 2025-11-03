東京・歌舞伎座の「吉例顔見世大歌舞伎」が２日、初日を迎えた。昼の部では古典の「御摂勧進帳」「曽我綉俠御所染」、舞踊「道行雪故郷」「鳥獣戯画絵巻」と、彩り豊かな演目を行った。歌舞伎として初上演となる舞踊劇「鳥獣戯画絵巻」では、尾上松緑（５０）ら俳優それぞれが動物たちの動きを取り入れた踊りを見せ、圧巻の群舞で表される蛙たちと猿たちの戦いを、観客が息をのんで見守った。「曽我綉俠御所染