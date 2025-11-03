【阪神・藤川監督語録】▼球団は才木にNOポスティング（システム）は球団マターですからね。令和の時代は（監督だけが決めるのではなく）、会社（球団）と相談して決めることですから。いろんなところが絡んできますから。（球団が判断することは）いいことだと思います。▼植田が残留シーズン中から本当にいい活躍をしてくれた。ベンチでの表情、普段の練習を見ていてもタイガースが好きだし、欠かせない選手。非常に心