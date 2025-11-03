京都5R・新馬戦（芝1600メートル）は先団外めから折り合い重視で運んだ1番人気ヒシアイラ（牡＝池江、父モーリス）が手応え良く抜け出し、2馬身差の快勝。荻野極は「進みが良すぎてしまったので、収まるのに時間がかかりましたけど途中からはいい格好でした。この先も楽しみ」と素質を評価。池江師は「かかっているわけじゃないけど、スピードの絶対値が違ってハナに立つぐらいの勢い。見ての通りの完勝でした」と手応えを得て