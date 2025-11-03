ＳｎｏｗＭａｎの向井康二（３１）と俳優で歌手の森崎ウィン（３５）が２日、都内でＷ主演した日タイ合作映画「（ＬＯＶＥＳＯＮＧ）」の公開記念舞台あいさつを共演の及川光博（５６）、藤原大祐（２２）、齊藤京子（２８）と行った。イベント前には米大リーグ・ドジャースがワールドシリーズ連覇を達成。向井は「タイ語と日本語の“二刀流”、向井康二です！」と粋なあいさつで沸かせ、「先ほどドジャース優勝しました！