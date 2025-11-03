歌手の和田アキ子（７５）が２日、司会を務めるＴＢＳ系の情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」（日曜、前１１・４５）に出演し、同番組が来年３月で終了することを明らかにした。１９８５年１０月の番組開始から先月で４０周年を迎え、さまざまな話題を振りまいてきた“日曜昼の顔”と言える長寿番組が、幕を下ろす。生放送の終了間際、和田は「『アッコにおまかせ！』はおかげさまで先月、４０周年を迎えました。私