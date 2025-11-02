米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「先週（10月27日〜10月31日）の米国経済の動き」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。先週は、日米欧の金融政策決定会合に注目［図表1］先週の主要経済指標 出所：Bloomberg注：31日10時時点のデータ（＊）は米政府機関の一部閉鎖の影響で公表が延期（予定も含む）FRBは28日、29日に開催したFOMCで9月会合に引き続き▲0.25％の利下げを決定し、FF金利の誘導目標レンジが3.7