「阪神秋季キャンプ」（２日、安芸）阪神の早川太貴投手（２５）がキャンプ合流初日からブルペンで１００球を投じた。安芸では「投球の再現性」をテーマとし、さらなる飛躍を目指す。今季は育成入団から支配下登録を勝ち取り、初勝利、日本シリーズの４０人枠入りと怒濤（どとう）の１年を過ごした。それでも春からの課題は改善されていないという。「（春季キャンプ地の）具志川で岩崎さんに『一球一球、強いボールもあれば